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Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Adana#Hırsızlık#Adana Haberleri
Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 15:57

Adana’da hasarlı binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti. Ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Can K. (36) depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na hırsızlık için girdi. Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.’nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.

Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Hasarlı binaya giren hırsız 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Adana#Hırsızlık#Adana Haberleri

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