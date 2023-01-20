‘Hasar tespit komisyonu kuracağız’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün geldiği Gaziantep'te dün Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek işinsanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sanayici ve işinsanının önünü göremediğinden şikâyet ettiğini ve kendilerinin bu durumu değiştireceklerini kaydederek özetle şunları söyledi:

6 LİDER KARAR VERİYOR

"Öngörülebilirlik. Önümüzü görmek istiyoruz. Ticaret erbabı, sanayi erbabı önünü görmek ister. Ya bu ülkenin Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Her biriniz saygın işinsanlarısınız. Plan yaparsınız, program yaparsınız, yatırım yaparsınız gelir, gideri, vergiyi, sigortayı, yatırımı, istihdamı hesaplarsınız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Şimdi plansız gidiyoruz. Bizim gelirimiz, giderimiz, harcamalarımız nedir? Taahhütlerimiz nedir? Kimse bilmiyor. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, durum ve hasar tespit komisyonu kurmak. 6 lider buna karar veriyor. Türkiye ile ilgili rakamları bilmiyoruz. İktidar olunca 15 gün içinde, 20 gün içinde durum ve hasar tespit komisyonu hükümetin önüne rakamları koyacak.

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SİYASİ PARTİ AYRI DEVLET AYRI

TBMM’de çoğunluğu sağlayabilirsek, anayasa değişikliği gerçekleştirebiliriz. Güçlenmiş gerçek anlamda parlamenter sistemi oluşturmalıyız. Demokrasiyi savunduğunu iddia ediyorsa eminim AK Parti de buna 'Evet' diyecektir. Bir kişinin iradesine, bir devlet teslim edilemez. Siyasi partiler ile devlet ayrı kavramlar. Devlet bakidir, siyasi partiler ise devleti 5 yıl yönetir. Liyakatin çöktüğü sistemde, devlet çökmüştür.”

Kılıçdaroğlu, kentte muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelip, STK ve esnaf ziyaretinde de bulundu.

ABD’YE NİYE GİTTİM

CHP Lideri, ABD gezisi için yöneltilen ‘İcazet almaya gitti’ eleştirilerini de hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu nereye gitti? Dünyanın teknolojide bir numaralı olan üniversitesine gitti ama toplum öyle bir noktaya taşınmış ki ‘Amerika’ya giden icazet almaya gidiyor’ diyor. Ya bizim aklımız yok mu? Yüzyıllık köklü bir gelenekten gelen bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz” diye konuştu.

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MİLLİ GELİRİ 25 BİN DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Kılıçdaroğlu “Son 10 yılda milli gelirde düşme oldu. Yerinde saymıyor. 13 bin dolardan 8 bin küsur dolara düştü. Şimdi 12 bin dolar hedefi veriyorlar. Düşündüğümüz çalışma hayata geçerse,10 yıl içinde biz kişi başına geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.