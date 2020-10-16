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Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz hakkında bilgiler

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Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz hakkında bilgiler
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Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Hasan Yılmaz kimdir? İşte, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz hakkında bilgiler

Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner’in yerine Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. 

Hasan Yılmaz,  İstanbul Başsavcı Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.

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