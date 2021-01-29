Hasan Kiraz olayında son durum ne? Hasan Kiraz'ın cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor
Müge Anlı programına konu olan Hasan Kiraz’ın kaybının arkasında sigorta dolandırıcılığı çıktı. Hasan Kirazın’ın ağabeyi Hüseyin Kiraz, kardeşi kaybolduktan sonra sigorta parasının bir kısmını çektiğini ve Niyazi adlı bir kişiye para verdiğini söylemişti. Canlı yayına çıkan Hüseyin Kiraz, Hasan Kiraz’ın babası ve yengesi stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasan Kiraz'ın cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Hasan Kiraz olayında yaşananlar…
MUĞLA´nın Dalaman ilçesinde 4 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz´ın kaybolmasından kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından alınan tazminatla ilgili 'Organize şekilde sigorta usulsüzlüğü' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Muğla Dalaman´da 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Hasan Kiraz'ın ailesi, kayıp çocukları için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Programda, kaybolmadan kısa süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz´a maddi ve manevi tazminat ödendiği ortaya çıktı. Tazminatı alma konusunda da sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki kişinin aileye yardımcı olduğu belirtildi. Hasan Kiraz´ın kaybolduktan sonra ağabeyi Hüseyin Kiraz´ın parayı çektiği ve Niyazi adlı kişiye para verdiği belirtildi. Canlı yayına çıkan Hüseyin Kiraz, Hasan Kiraz´ın babası ve yengesi stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 17´YE YÜKSELDİ
Sakarya´da polisin yaptığı operasyonla 'organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma' iddiasıyla aralarında Niyazi ve Süheyla adlı kişilerin de bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Sigorta sahteciliği olayını araştıran polis, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde çalışan 2 tıbbi sekreteri de gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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