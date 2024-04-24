Hasan Kılıç’ın cenazesine katıldı

Haberin Devamı

Cenaze namazını İsmailağa Camisi’nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan kıldırdı. Namazın ardından Erdoğan da Kılıç’ın tabutuna omuz verdi. Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde Kılıç’ın vefatına ilişkin “Vefatı derin bir teessürle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin” demişti.