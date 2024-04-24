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Hasan Kılıç’ın cenazesine katıldı

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsmailağa Cemaati#Hasan Kılıç
Hasan Kılıç’ın cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 94 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı. Kılıç için Fatih Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaat mensuplarına başsağlığı diledi.

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Cenaze namazını İsmailağa Camisi’nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan kıldırdı. Namazın ardından Erdoğan da Kılıç’ın tabutuna omuz verdi. Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde Kılıç’ın vefatına ilişkin “Vefatı derin bir teessürle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin” demişti.

 

 

 
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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsmailağa Cemaati#Hasan Kılıç

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