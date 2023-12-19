Hasan Ağabey’i kaybettik

Haberin Devamı

HÜRRİYET’in adeta demirbaşlarındandı Hasan Kılıç. Hürriyet’e 1989’dan beridir emek vermişti. Akşamları gelir, prova gazetesindeki haberleri tek tek okur, yazım hatalarını da altını çizerek düzeltirdi. Yeni, eski tüm çalışanlar ona Hasan Ağabey derdi. Çok kibar ve sakindi. Kadınların tümüne “Gül” diye hitap ederdi. Bu hitabı meşhurdu.

Memleketi Bafra’ya adeta aşıktı. En iyi pidenin Bafra’da yapıldığını anlata anlata bitiremez, bu muhabbetin sonunda da herkese mutlaka pide ısmarlardı. Ne kadar tok olsanız da o pideden mutlaka bir parça almalıydınız, yoksa kızardı.

MESLEKTE BAŞARI DOLU 53 YIL

Hasan Ağabey 1944 yılında Bafra’da dünyaya gelmiş, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun olmasının ardından 1970 yılında gazeteciliğe başlamıştı. Günaydın, Tan ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonra Hürriyet’e transfer oldu. 1989’daki bu transferin ardından 2014 yılına kadar kesintisiz olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2017’de bir kez daha Sorumlu Yazıişleri Müdürü olarak aramıza döndü. Hasan Kılıç evli ve Baran isminde bir oğlu var. Kılıç, bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nde cenaze namazının ardından Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilecek.

Haberin Devamı

Çalışanların Hasan Ağabeyi, Hürriyet’in 60. yılı nedeniyle yayınlanan Hürriyet Ailesi özel ekinde gece çalışmasını vurgulamak için ekibiyle vampir kostümü giyip poz vermişti.