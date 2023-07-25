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Harvard’lı DJ... Nörobilim okudu ‘mikser’i seçti

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#Yiğit Sönmez#John Harvard Scholar#Cosmic Academy
Harvard’lı DJ... Nörobilim okudu ‘mikser’i seçti
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

Harvard’da nörobilim okuyan Yiğit Sönmez’in elektronik müziğe olan tutkusunu ne üst üste aldığı ‘John Harvard Scholar’ ödülü ne de 4 üzerinden 3.94 ile mezun olması geçirebildi. Cosmic Academy’ye kabul alan Sönmez’in tek hayali ünlü bir DJ olarak Tomorrowland Festivali’nde sahneye çıkmak...

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ABD’de öğrenim gören Türk öğrenciler arasında 2023 yılının en başarılı 25 mezunundan biri olan 24 yaşındaki Yiğit Sönmez makine mühendisi babası Ercüment Sönmez’in işi nedeniyle ilkokulu Çin’in Wuxi kentinde tamamladı. Tam burslu okuduğu Koç Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Lisede astrofizik üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası ödül aldı. Çocukluğunda hem sinemaya hem de elektronik müziğe merakı vardı. 10 yaşında bilgisayar programlarıyla elektronik müzik yapmaya başladı. Sinema merakını da 12 kısa film çekerek tecrübeye dönüştürdü. Üniversitede Harvard’dan tam burslu kabul aldı. Akademik üstün başarı sergileyen sınırlı sayıda öğrenciye verilen John Harvard Scholar ödülüne 2 sene üst üste layık görüldü. Harvard’da 4 üzerinden 3.94 ortalamayla anadalda ‘nörobilim’ ve yan dalda ‘film ve görsel sanatlar’ı bitirerek mezun oldu. Ancak bu akademik başarılar DJ’lik tutkusunun önüne geçemedi. O şimdi dünyaca ünlü bir DJ olarak Tomorrowland Festivali’nde sahneye çıkmayı hedefliyor. Sönmez, eğitimini aldığı bilim dalının müzikle bağlantısını ise şöyle anlatıyor:

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BEYNİ TANIMAK MÜZİĞE KATKI

“Harvard’da ilk iki sene farklı alanlardan ders aldım. Film sevdama geri döneceğimi düşünerek, lisedeki fen ve matematik başarılarımı da göz önünde bulundurarak daha bilimsel bir alanda kendimi geliştirmeyi düşündüm. Nörobilim seçerken insanı anlamanın ileride müzik ve filmle ilgili işlerde işe yarayacağını düşündüm. Kısa dönemde en önemli hedefim kendi ‘sound’umu yaratmak. Cosmic Academy adında önemli prodüktörleri yetiştiren okula kabul edildim. Activate Consulting’in New York şubesinde iş analisti olarak başlayacağım. New York, performans sergilemem için çok fazla mekân seçeneği sunuyor.”

AİLEDEN TAM DESTEK

- Yiğit Sönmez, “Önce film okumak istiyorum dediğimde, sonra da müziğe döndüğümde annem ve babam iki açıdan da hep tam destek verdiler” diyor.

Harvard’lı DJ... Nörobilim okudu ‘mikser’i seçti

 

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#Yiğit Sönmez#John Harvard Scholar#Cosmic Academy