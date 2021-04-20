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Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK / ZONGULDAK (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Harita kırmızıya döndü! En çok vaka artışının yaşandığı 3'üncü il olan Zonguldak'ta tedbirler yoğunlaştı

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Harita kırmızıya döndü! En çok vaka artışının yaşandığı 3'üncü il olan Zonguldak'ta tedbirler yoğunlaştı

Zonguldak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında 100 binde 300,74'ten 456,36'ya yükselerek 3'üncü sırada yer aldı. Valilik, artan vaka sayıları nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 10-16 Nisan'da Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Zonguldak 3'üncü sırada yer aldı. Geçen hafta 300,74 olan oran 155,61 artışla 456,36'ya yükseldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kente günlük 500'leri bulan vaka sayıları zaman zaman düşüşe geçse de kritik süreç devam ediyor.

Zonguldak Valiliği, diğer kamu kurumlarının desteğiyle kent ve ilçe merkezlerinde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca polis ve jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde uyarıcı anonslar yaparak halktan sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat edilmesi isteniyor. Kent merkezinde ise yoğunluk devam ediyor. Özellikle banka ve market önlerinde zaman zaman insan kalabalığı yaşanıyor. Görevliler, yoğunluk yaşanan yerlere anında müdahale ederek halkı tedbirlere uyması konusunda uyarıyor. Vaka artışı Hayat Eve Sığar Uygulaması'na da yansıdı. Kentin merkez noktalarının tamamen kırmızıya döndüğü görüldü.

Vatandaşlardan Birgül Topçu, önemli bir işi olduğu için kent merkezine gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Çok dikkat ediyorum. Kimse dışarıya çıkmasın. İşim olmayınca dışarı da çıkmıyorum. Fakat insanlarımız laf dinlemiyor. Allah yardımcımız olsun. Ben Allah'a şükür koronaya yakalanmadım. Kalabalık ortamlara girmiyorum" dedi.

Seyfi Özkaynak ise halkın duyarsızlığı nedeniyle vakaların arttığını ifade ederek, "Halkımız çok duyarsız. İş yerlerinde duyarsızlık var. Bu duyarsızlıklar olduğu sürece Türkiye'de vakaların azalacağına inanmıyorum. Ben insanlardan uzak duruyorum yeterince. İş yerinde sosyal mesafeyi koruyoruz. Allaha şükür virüs belası ülkemize geldi geleli bende ve ailemde de olmadı. İnşallah da olmaz" diye konuştu.

Harita kırmızıya döndü En çok vaka artışının yaşandığı 3üncü il olan Zonguldakta tedbirler yoğunlaştı

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