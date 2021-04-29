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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Hareketli anlar! Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

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Hareketli anlar! Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Şanlıurfa'da park halindeki kamyonun aküsünü çalan Mustafa K. durumu fark eden mahalleli tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Konya'da yaşanan olayda ise gece pencereden girdikleri evden motosikleti çalan şüphelilerden M.D., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon sürücüsü A.B.'nin iftar için yol kenarına park ettiği kamyonuna hırsız girdi. Bu sırada kamyonda unuttuğu telefonunu almaya giden A.B., Mustafa K.'yi suçüstü yakaladı.

Hareketli anlar Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Kamyonuna ait aküleri yerinden sökülmüş halde gören sürücü ve çevredekiler, kaçmaya çalışan Mustafa K.'yi yakalayıp, yol ortasında tekme tokat döverek polise teslim etti. Hırsızın dövüldüğü ve polise teslim edildiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Mustafa K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hareketli anlar Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

PENCEREDEN GİRDİKLERİ EVDEN MOTOSİKLET ÇALDILAR

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, gece pencereden girdikleri evden motosikleti çalan şüphelilerden M.D., polis ekiplerince yakalandı. Firari diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.
Hareketli anlar Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Olay, pazartesi günü saat 02.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin penceresinden içeri giren 2 hırsızlık şüphelisinin motosikleti çaldığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosikletle Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gittiğini belirledi. Araştırmasını sürdüren polis, şüphelilerden M.D.'nin dün yeniden Seydişehir'e geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla M.D., gözaltına alındı. Çaldıkları motosiklet de Emirdağ'da ele geçirildi. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor

 

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