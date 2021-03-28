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Ramiz Kaan OKTAR-Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Hareketli anlar! Kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi, AFAD alarma geçti

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Hareketli anlar! Kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi, AFAD alarma geçti

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde bir hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2’si polis 12 kişi zehirlendi. Gazdan etkilenenler tedavi altına alınırken, hastaneye giriş çıkışlar kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD, uçucu inorganik bileşenlerden oluşan karışım gazın zehirlenmeye yol açtığını tespit etti.

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  • Sakaryada kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi
  • Sakaryada kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi
  • Sakaryada kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi
  • Sakaryada kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi
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Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi, Muharrem Çoğal Sokak’ta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıda çalışan kişi, sanayi tipi tüpü kesmek için ağzını açarak içini boşaltmak istedi. Yoğun bir kokuyla karşılaşan kişi, elindeki tüpü dereye atıp durumu yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen 6, çevrede yaşayan 3 kişi ve ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru, kimyasal maddenin kokusundan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekipleri zehirlenen kişileri Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Pamukova Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve AFAD ekiplerince banyo yaptırılan kişilerden 9’u Pamukova Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınırken, 3 kişi ise 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen 12 kişinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

AFAD ekiplerince bölgede sızıntıyla ilgili inceleme başlatıldı. KBRN ekibinin yaptığı incelemede, uçucu inorganik bileşenlerden oluşan karışım gazın zehirlenmeye sebep olduğu bildirildi.

Hareketli anlar Kimyasal gazdan 2’si polis 12 kişi zehirlendi, AFAD alarma geçti

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