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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

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Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
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MERSİN'de hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Sürücü son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 34'üncü Cadde'de meydana geldi. Caddede hareket halindeki 33 ST 748 plakalı otomobil, aniden alev aldı. Otomobili yolun sağına çeken ismi öğrenilemeyen sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Sürücünün şans eseri yaralanmadığı yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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