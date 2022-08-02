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Hareket halindeki özel halk otobüsünün şoförüne yumruk attı

#Düzce#Halk Otobüsü#Ali Demir

Düzce'de halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyen Ali Demir, olumsuz cevap alıp tartıştığı şoför Tuncay Başaran’a araç hareket ettikten sonra direksiyon başında yumruk attı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün, Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı. Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.

Hareket halindeki özel halk otobüsünün şoförüne yumruk attı

Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi. Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı.

Hareket halindeki özel halk otobüsünün şoförüne yumruk attı

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Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu. Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı. Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Düzce#Halk Otobüsü#Ali Demir

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