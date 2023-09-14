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Harçlık vermeyen halasını öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı

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#Bursa#Osmangazi#112 Acil Çağrı Merkezi
Harçlık vermeyen halasını öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 19:29

Bursa'da Y.B. (24), harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye Balaban'a (71) bıçakla saldırdı. Vardar hayatını kaybederken, boğazı kesilen Balaban ise ağır yaralı olarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi. Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Bursa#Osmangazi#112 Acil Çağrı Merkezi

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