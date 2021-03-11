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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

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Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

AKSARAY'da, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında, haklarındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası onanan eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43), mahkemece tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan M.Ö., M.E. ve İ.D. hakkındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi, kesinleşmiş hapis cezalarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla dün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö., M.E. ve İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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