Hanta virüsü nedir? Hantavirüs belirtileri neler?

Fare gibi bazı kemiriciler, Hanta virüsü taşımakta ve etrafa bıraktıkları vücut atıklarının doğrudan temas veya solunum yolu ile alınmasıyla insana bulaşmaktadır. 50’li yıllarda ilk kez Kore’de rastlanan bu hastalığın iki tipi mevcut: Akciğer yetmezliğine neden olan tip Amerika kıtasında, böbrek yetmezliğine yol açan tip ise daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülmektedir. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Hantavirüs adı Dr. Lee Ho-Wang tarafından Hantaan virüsünün (Kore kanamalı ateşine yol açan virüs) izole edildiği Hantan Irmağı'ndan gelmektedir. Hantaan virüsü ile ilişkilendirilen hastalığa Kore kanamalı ateşi (artık kullanılmıyor) veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilir.

Bu hastalık, ülkemizde gelişen tanı ve laboratuvar imkánları çerçevesinde ilk kez tespit edilmiştir. Hanta virüsünden korunmak için kemiricilerin atıkları ile kirlenme ihtimali olan yerlerin temizliğinin toz kaldırmadan deterjan veya çamaşır suyu kullanılarak yıkama şeklinde yapılması gerekmektedir. Virüs insandan insana bulaşmıyor. Hastalığın baş ağrısı, hafif ateş, ciltte kanama, titreme gibi belirtileri var. Hiçbir belirti olmadığı vakalar da mevcut.

BELİRTİLERİ NELER?

Her mevsimde görülebilmesine rağmen, nisan-temmuz ayları daha fazla risk taşır. Bu virüs insandan insana bulaşmaz. Sadece kemirgenlerden bulaşır ve ölüme neden olur. Normal oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayan virüs, sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak yaşam süresini uzatabilir. Bu virüsün bulaştığı kişide ateş, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma, titreme, genel durum bozukluğu, bulanık görme ve ardından başlayan akciğer ödemi görülür. Dünyanın çok sayıda ülkesinde bu virüse rastlanır.

NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidusdur. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler. Bu yüzden hastalık hakkında laboratuvar deneyleri ile çok fazla bilgi edinilememektedir.