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Hanife’nin katiline en ağır ceza istendi

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#Satı Mehmet Demirci#Hanife Demirci#Kadın Cinayeti
Hanife’nin katiline en ağır ceza istendi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

İSTANBUL’da iddiaya göre, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci’den (34) şiddet gördüğü için 2021’de ayrılarak boşanma davası açan Hanife Demirci (31), iki çocuğuyla Bahçelievler’deki evlerinde yaşamaya devam etti.

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Mehmet Demirci, cinayetten bir gün önce eşinin yaşadığı yere yakın bir otele yerleşti. 11 Kasım 2021’de Hanife Demirci, kızını okula bıraktıktan sonra evin yolunu tuttu. Mehmet Demirci, bu sırada eşinin arkasından yaklaşarak bıçakla boynunu kesti ve bıçaklamaya devam etti. Vücuduna tam 21 bıçak darbesi alan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Demirci hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

HATIRLAMIYORMUŞ

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne süren Satı Mehmet Demirci ifadesinde, “Olay günü intihar etmek için otelde oda tuttum. Çocuklarım aklıma geldiği için yapamadım, kızımı görmek için okula gittim ancak eşimi gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi. 

Demirci’nin ısrarla planladığı kurgu dahilinde eylemi gerçekleştirmeye başladığını, kastının mutlak öldürmeye yönelik olduğunu öne süren savcı, suçu tasarlayarak ve canavarca hisle işleyen Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

 

 
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#Satı Mehmet Demirci#Hanife Demirci#Kadın Cinayeti

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