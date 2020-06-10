MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHanife hemşire feci kazada Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Bu görüntülere tepki yağdı
GeriGündem Hanife hemşire feci kazada Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Bu görüntülere tepki yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Hanife hemşire feci kazada Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Bu görüntülere tepki yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hanife hemşire feci kazada Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Bu görüntülere tepki yağdı
Abone Olgoogle-news

Zonguldak'ta Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz'ın (43), daha önceden sosyal medya üzerinden araç kullanırken yaptığı canlı yayınlarda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler tepki çekti.

Geçen 8 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada hemşire Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Cihan Altındağ'ın oğlu Eymen Burak Altındağ ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

HESABI KAPATILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz, taburcu edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Devlet hastanesindeki işinden ayrıldıktan sonra sağlık kabini açan hemşire Hanife Yılmaz'ın araç içinde direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Hanife Yılmaz'ın görüntüleri tepki toplayınca hesabı yakınları tarafından kapatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle