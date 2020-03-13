Hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte corona virüs nedeniyle uçuş yasağı getirilen Avrupa ülkeleri

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili ülkemizde alınan önemler cuma günü bakanlar tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 17 Nisan'a kadar 9 ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi. İşte, Türkiye'nin corona virüsü nedeniyle uçuş yasağını getirdiği ülkeler ve Bakan Turhan'ın açıklamasından önemli notlar.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLDİ?

Corona virüsüne karşı alınan önemlemler kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan uçuş yasağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk.

3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir.

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdulacaktır.