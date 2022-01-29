Hande Ocak Başev kimdir? Galatasaray'da Hande Ocak Başev istifa etti!

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Başarılı iş kadını Hande Ocak Başev, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı. Kariyerine Arthur Andersen’da analist olarak başlayan iş kadını Başev, daha sonra Accenture’da danışman ve Arıkanlı Holding’de iş geliştirme ve proje koordinasyon direktörü olarak görev yaptı.

2005 yılında kurduğu ve bugün İstanbul, Dubai ve Moskova’daki ofisleriyle Türkiye, Orta Doğu ve BDT ülkelerinde yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Quattro Business Consulting çatısı altında; özellikle lojistik, perakende, sağlık ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerde strateji geliştirme, yeniden yapılanma, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları sistemlerinin kurulması, yazılım projelerinin yönetimi, kurumsal performans yönetimi sistemlerinin tasarlanması gibi pek çok alanda başarılı ve uygulanan projelere imza attı.

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Türkiye’nin ilk nöropazarlama araştırma şirketi ThinkNeuro’nun da ortağı olan iş kadını Hande Ocak Başev, nörobilim yöntemlerinin yönetim danışmanlığı alanındaki ilk uygulamalarına öncülük etti.

Daha İyi Yargı Derneği’nin kurucu üyesi olan Başev, Peryön Derneği ve Genç Yönetici İş Adamları Derneği’nde de üye olarak yer alıyor.