Handan’ı katletti arkadaşını aradı

Haberin Devamı

İSTANBUL Beykoz’da Mesut Uzun (60), birlikte yaşadığı Handan Uyaroğlu’nu (41) tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Eşinden boşanan 2 çocuk babası Mesut Uzun (60), kendisi gibi eşinden ayrılan Handan Uyaroğlu (41) ile yaklaşık 6 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Fatih Mahallesi’nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede oturan Uzun ile Uyaroğlu arasında dün sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun ruhsatsız tabancasıyla Uyaroğlu’nu göğsünden vurdu. Uzun evin içinde rasgele ateş etmeyi sürdürürken, kurşunlardan biri sokaktaki aracın camına isabet etti. Uzun daha sonra arkadaşlarını arayarak, “Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım, ben gidiyorum” deyip telefonu kapattı. Ardından aynı silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi.

Haberin Devamı

HASTANEYE KALDIRILDI

Mesut Uzun’un arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler Mesut Uzun ve Handan Uyaroğlu’nu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Uyaroğlu’nun hayatını kaybettiğini, Uzun’un ise yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Uzun, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Uyaroğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na morguna götürüldü.

DÖVENDEN DEĞİL ENGELLEYENLERDEN ŞİKâYETÇİ OLDU

BAĞCILAR Merkez Mahallesi’nde çarşamba günü sevgili oldukları öğrenilen kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı. Erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu defa kadını bırakan saldırgan kendisine engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü. Çıkan arbedeye esnaf da katılınca kavga büyüdü.

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere ateş etti. Mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören’de yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi. Sabıkalı olan Çakar tutuklandı. Kız arkadaşı ise Murat Çakar’dan değil de şiddete engel olmaya çalışanlardan şikâyetçi oldu.