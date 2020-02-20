Hanau nerede?

Hanau, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı, bir şehridir. Grimm Kardeşler bu şehirden çıkmadır. Rhein Main bölgesinde bulunur. Hessen eyaletinin 88 bin kişilik nüfusu ile altıncı büyük şehridir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biriydi. Bu şehir hala altın sektörü ile bilinmektedir.



Hanau Saldırısı Hakkında



19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.



Almanya'nın Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.



Silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.