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Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Hamzabeyli'de 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi

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Hamzabeyli'de 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi
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EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 505 oto yedek parçası ve 109 litre içki ele geçirildiği bildirildi.

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