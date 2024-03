Hamza Dağ'dan taksicilere kabin ve kamera müjdesi

Haberin Devamı

Hamza Dağ, saha çalışmaları çerçevesinde Karabağlar İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Dağ'a, Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç eşlik etti. Cadde üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret eden Dağ, taksicilerle sohbet etti. Taksi esnafı için birçok proje üzerinde detaylıca çalıştıklarını belirten Dağ, “Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" diye konuştu.

'TÜM YOLLARI TAMİR EDECEĞİZ, ASFALT KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ'

Bir esnafın, yolların bozukluğu sebebiyle tamirhaneden çıkamadıklarını belirtmesi üzerine Dağ, "İzmir'in her yerini dolaşıyoruz. Bu konuda iki can alıcı şikayet var. Biri sizin de belirttiğimiz gibi yolların bozuk olması. İnsanlar Çiğli'de de aynısını söylüyor, Buca'da da aynısını söylüyor, 'Arabaların alt takımını yapmaktan bıktık' diyorlar. İkincisi de 'Su parası, elektrik parasından fazla geliyor.' Biz de dedik ki, 'Su parasını yüzde 50 indireceğiz. Diğer konuda ise en kötülerinden başlayarak, sokak aralarına kadar tüm yolları tamir edeceğiz. Asfalt kalitesini de artıracağız. 3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Daha sonra ziyaretlerine devam eden Dağ, talepleri not alıp, her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.