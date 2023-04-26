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Hamza Dağ: AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara seçilecek

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#MANİSA#AK PARTİ#Secim2023
Hamza Dağ: AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara seçilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 17:31

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu belirterek, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara seçileceğini söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Manisa'da, ziyaret ettiği partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı. Hamza Dağ, konuşmasında, 2023 seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara seçileceğini kaydeden Dağ, "Biz, doğru adımlarla yola devam noktasında hamleler yaparken, Kılıçdaroğlu, 23 Nisan günü kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarının 1'ini sağına, 1'ini de soluna oturtacak şekilde bir video yayınladı. Kampanya sürecine baktığımızda özellikle Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından sonra PKK terör örgütü mensuplarının ve bir siyasi partinin önümüzdeki sürecin Öcalan'a özgürlük süreci olduğunu sürekli telaffuz ettiklerini görüyoruz. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının ise bu konuda 1 tane kelam etmediği ve bu konuda bir açıklama yapmadığını da görüyoruz. Neredeyse hem meclis kürsüsünden hem de basın toplantılarında çiftçiye, emekliye, AK Partililer'e sürekli parmak sallayan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini de çok manidar buluyoruz" dedi.

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Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onun için kendisine 'Değil sağına, kendi illerine bir çivi çakmayan belediye başkanlarını, sağına Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, ABD'ye gidip sağına Biden'ı, soluna FETÖ'yü oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek. 14 Mayıs'ta bunu göreceğiz. Milletimiz bu konuda çok net bir tavır içindedir' diyoruz."

'SEÇİM YAKLAŞTIKÇA FARKI AÇIYORUZ'

Anketlerle ilgili soruyu yanıtlayan Dağ, "Anketlerin tamamı nerede olursa olsun, üzerinde oynanan süreçlerdir. Net söylüyorum, AK Parti açık ara birinci, seçim yaklaştıkça farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci, inşallah ilk turda bitecek şekilde bir yola doğru gidiyoruz. Anket dediğiniz iş de bir strateji ortaya koyacak, parti içinde değerlendirilecek noktalardır. Muhalefetin anket şirketi olarak yayınlayıp sürekli televizyonlarında yayınlandıklarına bakacak olursanız masabaşı bile demiyorum, merdiven altı şirketlerdir. Biz onları gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de iyi bilirim. Onların önceki seçimler öncesinde yaptığı anketleri de biliyoruz. AK Parti açık ara birincidir, Tayyip Erdoğan açık ara birincidir" dedi. (DHA)

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#MANİSA#AK PARTİ#Secim2023

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