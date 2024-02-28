Hamza Dağ: 5 yılda 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde biz de İzmir’de 4,5 milyon hemşerimizin tamamını kucaklayacağız diyoruz. Ben de İzmir’in tamamını gezdiğimde ilk günden itibaren parti logosu kullanmadım. İzmir sokaklarını gezerken aslında gündem olmadı CHP yöneticileri bunu gündem yaptı. Çoğu hemşerim bana bunu kullanmadığım için teşekkür etti. Parti ile de bir problemim yok, partimizde benim bu yapmış olduğumu problem yapmıyor CHP yöneticileri sadece problem yapıyor.

"MERKEZİ YÖNETİMLE İLGİLİ TALEP GELDİYSE ÇÖZDÜK"

CHP’li belediyelerden merkezi yönetimle ilgili bir talep gelmişse ve o talep çözülebilir makul bir talepse bunu hiç kenara koymadık, çözdük. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer 2019’da göreve geldiğinde Konak Tüneli’nden dolayı ‘Yeşillik Caddesi’ni büyükşehir ağına alırsak biz burada battı çıktı veya köprülü kavşak yapacağız’ dedi. Biz bunun karayollarından, Ulaştırma Bakanlığından Büyükşehir ağına geçmesini sağladık.

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Şimdi Tunç Beye sorsak, ‘Hamza Bey size belediye başkanlığınız döneminde destek oldu mu?’ desek ‘Oldu’ der mi diyorsunuz?

Oldu der. Zaten bu herkesin yapacağı bir şey değil, sağ olsun biz bunları yaptığımızda Twitter’dan da teşekkürde bulundu. Belediye meclis toplantısında da bir yayında da ismimizi ifade ederek teşekkür etti.

"TRAFİĞİ İLK SIRAYA KOYDUK"

Ben normalde sıralamayı daha farklı yapardım. 11 başlık koyduk. Sıralamayı daha farklı yapmak isterdim. Ben önce çevreden başlamak isterdim ya da önce kentin ekonomisini nasıl büyüteceğimden başlamak isterdim ama benim yapmış olduğum sıralama şehrin sorunlarının aciliyetine göre ve şehre göre yaptığım sıralama. Onun için ulaşımı, trafiği 1. sıraya koyduk. 2. planda bizim trafiği çözmemiz için kesinlikle yeni çevre yolunu yapmamız lazım.

"2 SENEDE 5 BİN KONUT İNŞA ETTİK"

En büyük dönüşümü aslında biz, keşke depremle olmasaydı ama depremle 5 bin tane konut inşa ettik 2 senede. Sayın Murat Kurum’dan Allah razı olsun gerçekten depremden sonra İzmir’de biz 1 ay beraber kaldık. O zor dönemde gerçekten Murat Bey İzmir’den hiç ayrılmadı.

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50 BİN SOSYAL KONUT

Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte ya da yalnız, yalnız olacak gibi düşünüyoruz bu konuda bir kere 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutları maliyetine İzmirli hemşerilerimize 5-10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için şartımız şu; 5 yıl İzmir’de ikamet etmek. Şehrin içini biraz rahatlatmamız lazım bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirmek için. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut dönüşseydi şu an 125 bin konut dönüşmüş olurdu. Ben işimizin zor olduğunun farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 5 yılda 300’lü 500’lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok.

Yağmur suları ile kanalizasyon sularının aynı borulardan geçmesi gibi bir durum var. Şu anda ayrı ayrı çalışması ile ilgili yüzde 18’deyiz. Bunu 3 sene içinde yüzde 90-95’e çıkartmamız lazım. Bu yapmamız gereken işlerden birisi. Biz burada yağmur suyu ile kanalizasyon suyunu ayrıştırmasını yapmamız lazım.

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"ÇAMURU KURUTMAMIZ LAZIM"

Ben körfezde yüzülebilir demedim ama ben körfezi turkuaz hale getireceğimi ve bunu da bir artıma tesisinin ilk 3 fazını da daha modernize edecek şekilde, orada çamur büyük oranda araziye dökülmüş. Bir kısmı başka bir şehre taşınmış ama çamur var çamuru kurutmamız lazım. Çamuru kurutmak için bir yeşillendirmeye ihtiyacımız var. 1,1 buçuk metre denizin dibinde balçık var. Biz İzmir’in turkuaz bir görüntüde körfeze kavuşmasını arzuluyoruz.

Onu mevcut büyükşehir belediyesine sormak lazım. Böyle değildi, en pahalı suyunu içmiyordu. Son süreçte oluşan bir tablo özellikle ben sahayı dolaştığımda şununla çok karşılaşıyorum, insanlar elektrik parasıyla karşılaştırma yapıyorlar ve ‘Elektrik suyun 2 katı gelirdi, şimdi su elektrikten fazla geliyor’ diyorlar. Ama elektrik parasında bir artık olmadı.

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"DOĞALGAZIN GİTMEDİĞİ YERLER VAR"

Doğalgaz İzmirGaz’ın ama bazı yerlerde belediye meclislerinin alması gereken kararlar vardır. Bu kararlar alınmadığı için doğalgazın gitmediği yerler var. Gitsin diye karar alınması lazım. Ama benim vaadim şu, yüzde 69 şuanki oranımız mahalleler bazında. Bir kere bunu 5 yıl içerisinde kesinlikle yüzde 100'e çıkaracağız. Her türlü engeli ortadan kaldırarak.

Meydan Alsancak dediğimiz iş aslında sadece trafiği yeraltına alma işi değil. Asıl mesele bizim oradaki üstteki yapıların hem gar, garın arkası elektrik fabrikası bunların hepsinin restorasyonunu yapıp trafiği de yerin altına aldığımızda orada güzel bir meydan çıkacak. O meydan güzelliğiyle beraber aynı zamanda benim en çok arzuladığım oraya bir bilişim vadisi, bilişim endüstri bölgesi yapmak. “İzmir’in gelecekteki ekosistemini geliştirecek en önemli işlerden biri nedir?” Derseniz ben bilişim inovasyon alanı olduğunu söylerim.

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Harmandalı’da vahşi depolamaya son vereceğiz. Son vermek zorundayız. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da bununla ilgili bazı alanlar düşündü ama hep iletişim noktasında sıkıntılar yaşandı. Bir kere bu dönemde hala vahşi depolamayla yapılan bir çöp toplama işi doğru bir iş değil. Teknoloji çok gelişti.

"DENİZ TAŞIMACILIĞINI YÜZDE 5'E ÇIKARTACAĞIZ"

Biz yüzde 5’e çıkartacağımızı düşünüyoruz. En fazla kullanılan alanları açarak, son dönemde gemi de alındı. Yeni gemi alma ihtiyacımız da var. Bunları da almak suretiyle yüzde 2,5 olan oranı yüzde 5’e çıkartmak zorundayız. %5’e çıkartacağız.

Göç dediğimizde sadece İzmir değil tüm ülkeye bakmak lazım. Bizim son dönemde özellikle İstanbul’dan Urla tarafına gelen göç çok ön planda gözüküyor. Biz ekosistemi oluştururken ve ekonomiyi büyütürken göçün en az olacağı veya olmayacağı şekildeki en önemli argümanım yeni yapacağımız konutlarda kesinlikle İzmir’de ikamet şartı koşmamız. O konutları İzmir’de yaşayanlara vermek.

Körfez geçiş projesi Mavi Şehir’den karşıya, yarısı köprü yarısı denizin altından olacak şekilde yapay bir adanın olduğu proje. 2011’de bu projeyi söylediğimizde bu kadar talep yoktu. Şu an çok ciddi talep var çünkü trafik durma noktasına gelmiş vaziyette.