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Hamur makinesinden 42 kilogram kokain çıktı

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#Uyuşturucu#Hamur Makinesi#İstanbul
Hamur makinesinden 42 kilogram kokain çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurtdışından gelen bir kargo incelemeye alındı.

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Yapılan çalışmalarda, Sao Paolo’dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurtdışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki “hamur karma makinesi” şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi. Kontrol esnasında narkotik dedektör köpekler, tahta kutuya yoğunlaşarak tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerkontrol etmek için tahta kutuları açarak detaylı inceleme başlattı. Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş halde 42 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, yakalanan uyuşturucuya el koyuldu.

 

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#Uyuşturucu#Hamur Makinesi#İstanbul

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