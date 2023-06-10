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Hamile sevgilisini öldürmüştü müebbet istendi

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#Isparta#Raziye Karabuğa#Şehmuz Gezen
Hamile sevgilisini öldürmüştü müebbet istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Isparta’da beraber yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa’yı öldüren Şehmuz Gezen’in  yargılandığı davaya Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Şehmuz Gezen’in amcasının eski eşi Nurdagül Özek, maktul Raziye Karabuğa’nın annesi Elvan Aydın ile görüştüğünü Elvan’ın kendisine kızının Şehmuz’dan değil kayınpederi Mehmet Gezen’den hamile olduğunu söylediğini belirtti. Bu konuşmayı 12 yaşındaki çocuğunun gizlice kaydettiğini ancak telefonun çalındığını söyleyen Özek, cinayetle ilgili başka bir bilgisinin olmadığını dile getirdi. Savcı, sanık Şehmuz Gezen’in ‘hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını mütalaasında belirtti.

TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

1 Mart 2022 tarihinde merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında Şehmuz Gezen, 1 yıldır birlikte yaşadığı ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa’yıtüfekle 2 el ateş ederek öldürmüştü. 

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#Isparta#Raziye Karabuğa#Şehmuz Gezen

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