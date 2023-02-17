Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hamile eşini kayalıklardan atan şahsa istinaftan ikinci ret

Güncelleme Tarihi:

#Sigorta#Semra Aysal#Hakan Aysal
Hamile eşini kayalıklardan atan şahsa istinaftan ikinci ret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 15:37

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal'ın (41), istinaf mahkemesine itirazı reddedildi.

Haberin Devamı

Yedi aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat 2022'de görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Haberin Devamı

Hamile eşini kayalıklardan atan şahsa istinaftan ikinci ret

KARAR BOZULDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hakan Aysal geçen ekim ayında yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Hamile eşini kayalıklardan atan şahsa istinaftan ikinci ret

Aysal, bu defa da hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz edip, tahliyesini talep ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'ın itirazını reddetti. Aysal'ın karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

 

 

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Semra Aysal’ın zorla götürüldüğünü düşünen bir turistin olay öncesi çektiği video ortaya çıktı
daha fazla video içinSemra Aysal’ın zorla götürüldüğünü düşünen bir turistin olay öncesi çektiği video ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sigorta#Semra Aysal#Hakan Aysal

BAKMADAN GEÇME!

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş