Hamile eşini katletti

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Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve giden komşuları, Hediye Koyuncu’yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Eve giden sağlık ekibi, 7 aylık hamile Hediye Koyuncu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARACINI UÇURUMA SÜRDÜ

Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu’nun “Beni kurtarmayın” diye bağırdığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Koyuncu polis tarafından gözetim altına alındı.

