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Hamile eşini katletti

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#Osmaniye#Salim Koyuncu#Hediye Koyuncu
Hamile eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

Osmaniye’nin Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşayan Salim Koyuncu (29) ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu (28), dün akşam 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve giden komşuları, Hediye Koyuncu’yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Eve giden sağlık ekibi, 7 aylık hamile Hediye Koyuncu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARACINI UÇURUMA SÜRDÜ

Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu’nun “Beni kurtarmayın” diye bağırdığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Koyuncu polis tarafından gözetim altına alındı.
 

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#Osmaniye#Salim Koyuncu#Hediye Koyuncu

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