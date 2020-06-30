Hamam sauna ve SPAâ€™lar iÃ§in 3 kural

Serdar KARA soruyor:

Ãœlkemizde hamam, sauna ve kaplÄ±ca gibi virÃ¼sÃ¼n kolayca yayÄ±lacaÄŸÄ± yerler aÃ§Ä±kken spor salonlarÄ±ndaki tek hijyen noktasÄ± olan duÅŸlarÄ±n kapalÄ± olmasÄ±nÄ±n sebebi hakkÄ±nda bir bilgi veya dÃ¼ÅŸÃ¼nceniz var mÄ±? Hamam, sauna, SPA, spor salonu arasÄ±nda en gÃ¼venli ve en risklileri hangileri?

PROF. DR. NECMETTÄ°N ÃœNAL (Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve YoÄŸun BakÄ±m UzmanÄ±):





1) KapalÄ± sosyal alanlarda, yeterli havalandÄ±rma olmazsa enfekte kiÅŸilerden ortama virÃ¼s saÃ§Ä±lmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz. SaÃ§Ä±lan virÃ¼slerin kapalÄ± ortamlarda 1.5-2 metrelik sosyal mesafenin Ã¶tesine gittiÄŸi de biliniyor. HavalandÄ±rmanÄ±n ortam havasÄ±nÄ± alÄ±p, Ä±sÄ±tÄ±p/soÄŸuttuktan sonra aynÄ± ortama geri verilmesiyle virÃ¼s konsantrasyonu azaltÄ±lamÄ±yor. Hatta hava akÄ±mÄ±yla normalde yayÄ±lmayacaklarÄ± kadar geniÅŸ alana yayÄ±labiliyorlar. Bunu Ã¶nlemenin yolu havalandÄ±rmanÄ±n taze havayla yapÄ±lmasÄ±. Bu amaÃ§la yÃ¼zde 100 taze hava ile Ã§alÄ±ÅŸan klima sistemleri kullanÄ±labileceÄŸi gibi yeterli sayÄ± ve konumdaysa kapÄ±/pencerelerin aÃ§Ä±lmasÄ± da Ã§Ã¶zÃ¼m olabilir. Ã–zellikle banyo, duÅŸ, tuvalet gibi ortamlarÄ±n daha sÄ±k ve taze hava ile havalandÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±. Toplu kullanÄ±ma aÃ§Ä±k olan hamam, sauna, SPA ve kaplÄ±calarda bu ÅŸartlarÄ±n saÄŸlanmasÄ± kolay deÄŸil. ÅžartlarÄ± saÄŸlanan yerlerde bile ortamÄ± paylaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerekir. Bu amaÃ§la her dÃ¶rt metrekareye bir kiÅŸi dÃ¼ÅŸecek ÅŸekilde planlama yapÄ±lmalÄ±, spor salonlarÄ±nda altÄ± metrekareye bir kiÅŸi dÃ¼ÅŸmeli ve sosyal mesafe en az iki metre olarak ayarlanmalÄ±dÄ±r.

2) Hamam, sauna ve kaplÄ±ca gibi yerlerdeki ÅŸartlar (Ã¶zellikle Ä±sÄ± ve nem dÃ¼zeyi) maske kullanÄ±mÄ±nÄ± imkansÄ±z hale getirmekte, dolayÄ±sÄ±yla bu Ã¶nemli korunma aracÄ±ndan mahrum kalÄ±nmaktadÄ±r. Spor salonlarÄ±nda kullanÄ±mÄ± zor bile olsa maske kullanÄ±m olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha fazla ve gereklidir. Ancak bilim kurulu spor sÄ±rasÄ±nda maske kullanÄ±mÄ±nÄ±n zorluÄŸu nedeni ile bunu zorunlu kÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Spor yaparken artan solunum hÄ±zÄ± ve derinliÄŸi ile ortama saÃ§Ä±lan virÃ¼s sayÄ±sÄ±nÄ±n ve virÃ¼slerin saÃ§Ä±lma alanÄ±nÄ±n daha fazla olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz. 3) HastalÄ±k belirtileri olan kiÅŸilerin ortama alÄ±nmasÄ± Ã¶nlenmelidir. KiÅŸisel ekipmanlarÄ±n (sabun, tas, tarak, lif, havlu, bone, peÅŸtamal, bornoz vb) kiÅŸiye Ã¶zgÃ¼ veya tek kullanÄ±mlÄ±k olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. DuÅŸ, batarya, sabunluk, kaÄŸÄ±t havlu sistemlerinin ve ortam kapÄ±larÄ±nÄ±n sensÃ¶rlÃ¼ olmasÄ± temin edilmelidir. KiÅŸiye Ã¶zel veya tek kullanÄ±mlÄ±k olmayan Ã¼rÃ¼nler en az 60 derecedeki su ile yÄ±kanmalÄ±, yÄ±kama sonrasÄ± uygun paketleme yapÄ±lmalÄ± ve sadece tek kiÅŸide kullanÄ±mÄ± temin edilmelidir. AÄŸÄ±z, yÃ¼z ve buruna yakÄ±n yapÄ±lacak iÅŸlemlere (masaj, kese, kÃ¶pÃ¼k vb) izin verilmemelidir. Spor salonlarÄ±ndaki cihaz ve malzemeler her kullanÄ±m sonrasÄ± antiseptikler ile silinerek dezenfekte edilmeli.

Ã‡Ä°Nâ€™DE YENÄ° VÄ°RÃœS DEÄžÄ°L Ä°KÄ°NCÄ° DALGA VAR

Sancak SANVER soruyor:

Ã‡inâ€™de yeni hayvan pazarlarÄ±ndan â€˜yeni dalgaâ€™ haberleri geliyor. Yeni bir virÃ¼sten mi bahsediliyor yoksa aynÄ± virÃ¼sÃ¼n yeniden ortaya Ã§Ä±kmasÄ± mÄ±? Kafam karÄ±ÅŸtÄ±, aydÄ±nlatÄ±rsanÄ±z sevinirim...

PROF. DR. Ä°SMAÄ°L BALIK (Ankara Ãœniversitesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi):Â

Ã‡inâ€™deki hayvan pazarÄ± kaynaklÄ± yeni vakalar yeni bir virÃ¼s deÄŸil, yine ayni virÃ¼se yani COVID-19â€™a baÄŸlÄ± bir ikinci dalgadÄ±r. Ã‡in, bu dalganÄ±n Avrupaâ€™dan gelen vakalara baÄŸlÄ± olduÄŸunu iddia etmektedir.

ANTÄ°KORLULAR YENÄ°DEN HASTALANMADAN MUAF

AyÅŸe TOKÃ–Z soruyor:

Bir kiÅŸinin vÃ¼cudunda antikor bulundu diyelim ki... Bu, bu kiÅŸinin artÄ±k COVID-19 taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na mÄ± geliyor? Yoksa virÃ¼s kiÅŸinin vÃ¼cuduna girebiliyor, onu hasta etmiyor ama baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rmak Ã¼zere taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olabiliyor mu?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Ãœniversitesi KoÅŸuyolu Hastanesi TÄ±bbi Mikrobiyoloji UzmanÄ±): Bir kiÅŸide antikor bulunmasÄ± bu kiÅŸinin daha Ã¶nce COVID-19 virÃ¼sÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Antikor saptanan kiÅŸilerin yeniden virÃ¼sle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bu virÃ¼sÃ¼n bu kiÅŸilerde Ã§oÄŸalmayacaÄŸÄ± ve baÅŸkalarÄ±na da bulaÅŸmayacaÄŸÄ± kabul edilir. GÃ¼ncel pandemi virÃ¼sÃ¼ iÃ§in de bu kuralÄ±n geÃ§erli olduÄŸu kabul edilmektedir.