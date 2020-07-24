Haluk Levent duyurdu: 'Kelebek çocuk' Elfida hayatını kaybetti – Elfida kimdir, neden öldü?
'Kelebek çocuk' Elfida hayatını kaybetti. Vefat haberini Haluk Levent, ‘10 gün önce aniden rahatsızlandı. İzmire Behçet Us hastanesine gittim. Ona sürpriz yapmıştım Sohbet ettik. Söz verdi. İyileşecekti. Ama olmadı. Bu sabah Elfida’yı kaybettik. Çok üzgünüz.’ Sözleriyle duyurdu. Peki, Elfida kimdir, neden öldü?
"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 13 yaşındaki Elfida Gündüz, vefat etti. Küçük çocuğun cenazesinin Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
Elfida’ya geçtiğimiz yıl doğum gününde sürpriz yapan Sanatçı Haluk Levent, yaptığı açıklamada, acı haberi aldığında büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ona gitarımla moral vermek için şarkılar söylemiştim ama olmadı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Parmakları yapışan, açılan yaraları sürekli kanayan Elfida Gündüz'ün acılarını hafifletmek amacıyla "Mutlu Olalım Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, bazı ünlüler ilaç yardımı yapmıştı.
10 gün önce aniden rahatsızlandı.— Haluk Levent (@haluklevent) July 24, 2020
İzmire Behçet Us hastanesine gittim. Ona sürpriz yapmıştım
Sohbet ettik. Söz verdi. İyileşecekti.
Ama olmadı. Bu sabah Elfida’yı kaybettik. Çok üzgünüz :( pic.twitter.com/SNo89KZx1z
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle