Haluk Bayraktar'dan CHP'li Pınar Uzun Okakın'a tepki: Teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba?

Yalan ve iftira rüzgarı diner mi?

Alıştık. Bu ne ilk, ne de son...

Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.

S/İHA Ar-Ge projelerimizin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte tüm gelirlerimizin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettik. Sektörümüzün açık ara ihracat lideriyiz. Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz.

Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik.

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Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok.

Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmeli. Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. Milli Teknoloji Hamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı.