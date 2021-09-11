Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank sınavı sonucu nasıl öğrenilir?
Halkbank sınav sonuçları için geri sayım başladı. Banko hizmetleri asistanı istihdam edecek olan Halkbank, Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşullarını resmi adresinden paylaşmıştı. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Halkbank sınavı yazılı aşaması; 5 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfaolmak üzere 5 farklı sınav merkezinde gerçekleştirildi. Halkbank sınav sonuçlarının https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yayınlanacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek sonuç sorgulaması yapacak.
İTİRAZ
• Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06-08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversite’ye yapılabilir.
• Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde
Üniversite’ye yapabilirler.