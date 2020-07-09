Halkbank banko görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Halkbank'ın; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'taki şubelerinde ishtihdam etmek üzere personel alımı için süreç başladı. İşte, Halkbank banko görevlisi alımı hakkında tüm ayrıntılar...

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev Yeri” listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sınav başvuruları, 29 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 95-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.

SINAV NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

SINAVA İLİŞKİN TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN