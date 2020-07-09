Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı 2020!
Halkbank banko görevlisi personel alımı için süreç devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından başvuru işlemleri kabul edilecek olan sınav, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek. Banko Hizmetleri Asistanı ya da diğer bir ifadeyle servis asistanı alımı için sınav başvuruları ise 12 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. TC vatandaşı, 1.1.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmanın önemli bir kriter olduğu başvuru süreci, sınav ile devam edecek. Peki, Halkbank banko görevlisi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
Halkbank banko görevlisi başvuru işlemi sonrasında sınav giriş belgeleri 3-7 Ağustos tarihleri arasında alınabilecek. Genel Yetenek sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar, mülakata çağrılacak. Alım yapılacak iller şu şekilde olacak;
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat
HALKBANK BANKO GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin
her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek
(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep
edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev Yeri” listesinde
yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları
dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler;
sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri
derhal kesilir.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Sınav başvuruları, 29 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Banka web sitesi
https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 95-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı
ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.
Sınav ücreti 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye
kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe
ve internet şube kanalları üzerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu
olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler
kabul edilmeyecektir.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş
JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya
belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7
Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve
“Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.
Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ,
Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecektir
Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik
yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil
etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi
devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
Sınavın Yapılacağı Yer
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla,
Samsun, Tekirdağ, Trabzon
Süre
50 dk
Soru Sayısı
Genel Yetenek (50 Soru)
Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır
Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her
bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.
İTİRAZ
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar,
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.
Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye
yapabilirler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle