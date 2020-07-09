Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı 2020!

Halkbank banko görevlisi başvuru işlemi sonrasında sınav giriş belgeleri 3-7 Ağustos tarihleri arasında alınabilecek. Genel Yetenek sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar, mülakata çağrılacak. Alım yapılacak iller şu şekilde olacak;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat

HALKBANK BANKO GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış

olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara

fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin

her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek

(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep

edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020

tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından

bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar

Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev Yeri” listesinde

yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları

dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler;

sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri

derhal kesilir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınav başvuruları, 29 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Banka web sitesi

https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

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Adaylardan, başvuru bedeli olarak 95-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi

amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı

ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.

Sınav ücreti 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye

kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe

ve internet şube kanalları üzerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu

olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler

kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş

JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya

belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7

Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve

“Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir,

Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ,

Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecektir

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik

yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil

etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi

devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınavın Yapılacağı Yer

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla,

Samsun, Tekirdağ, Trabzon

Süre

50 dk

Soru Sayısı

Genel Yetenek (50 Soru)

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır

Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her

bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar,

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet

adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye

yapabilirler.