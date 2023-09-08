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Halk otobüsündeki döner bıçaklı kavgada uzman çavuş yaralandı

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#Sakarya#Halk Otobüsü#Kavga
Halk otobüsündeki döner bıçaklı kavgada uzman çavuş yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:31

Sakarya'da, halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle çıkan kavgada O.Ç., döner bıçağıyla uzman çavuş E.A.'yı elinden yaraladı. O.Ç. gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı. Yolcuların da uyarıları üzerine O.Ç. otobüsten indirildi. Bu sırada O.Ç. ile vatandaşlar arasında da arbede yaşandı.

Halk otobüsündeki döner bıçaklı kavgada uzman çavuş yaralandı

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine durağın yakınındaki dönerciden döner bıçağını alan O.Ç., otobüse geri döndü. Otobüsün yanında, kendisini durdurmak isteyen uzman çavuş E.A.'yı elinden yaralayan O.Ç., kaçtı.

Halk otobüsündeki döner bıçaklı kavgada uzman çavuş yaralandı

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı E.A., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi. Polis, O.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halk otobüsündeki döner bıçaklı kavgada uzman çavuş yaralandı

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#Sakarya#Halk Otobüsü#Kavga

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