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Halk otobüsünde iğrenç olay! Yolcular farketti, arbede çıktı

#İzmit#Kocaeli#Taciz
Halk otobüsünde iğrenç olay Yolcular farketti, arbede çıktı

İzmit'te halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden M.Ş., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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İzmit'te dün halk otobüsüne binen M.Ş. araçta seyahat eden 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etti. Yolcular olayı fark edince M.Ş.’ye tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında M.Ş. otobüsten inip kaçtı.

Yolcular, kız çocuğuyla birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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#İzmit#Kocaeli#Taciz

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