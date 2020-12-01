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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Halk nefes almakta zorlanıyor! Hava kirliliği en kötü seviyede

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Halk nefes almakta zorlanıyor! Hava kirliliği en kötü seviyede
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.

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  • Halk nefes almakta zorlanıyor Hava kirliliği en kötü seviyede
  • Halk nefes almakta zorlanıyor Hava kirliliği en kötü seviyede
  • Halk nefes almakta zorlanıyor Hava kirliliği en kötü seviyede
  • Halk nefes almakta zorlanıyor Hava kirliliği en kötü seviyede
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de hava kirliliği oranı 'sağlıksız'dan 'kötü' döndü. Buna göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyuta ulaştı. 30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-'kötü' seviyesine kadar çıktı.

"HERKES DAHA CİDDİ SAĞLIK ETKİLERİYLE KARŞILAŞABİLİR"

Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.

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