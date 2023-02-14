Halk eğitim merkezleri halk yardım merkezi oldu

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İZMİR

ÇEVRE İLÇELERİ ÇALIŞIYOR

- İzmir’de Kiraz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere bere ve boyunluk üretiliyor. Günde kişi başı 2 adet üretim yapılabiliyor. Ay sonuna kadar 2 bin 500 bere ve boyunluk hazırlanması hedefleniyor. Gaziemir’de ise 10 kişilik gönüllü ekibiyle çocuklar için polar eşofman üretiliyor. Günlük en az 30 takım üretiliyor. Balçova’da yelek ve şal, Bayındır’da polar eşofman, Tire’de ise battaniye ve korunma malzemeleri üretiliyor.

İSTANBUL

2 MİLYON GÖNÜLLÜ

- İstanbul genelinde 45 Halk Eğitim Merkezi ve 2 Olgunlaşma Enstitüsü’nde 2 milyona yakın kursiyer dayanıklı ekmek, battaniye, mont, kadın erkek palto, yetişkin-çocuk kazakları, başörtüsü, şalvar, çocuk oyuncakları, yorgan, yağmurluk, etek, eldiven ve bere üretimi yapıyor.

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TEKİRDAĞ

GÜNDE 1000 BATTANİYE 500 POLAR

- Tekirdağ’da Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerler, organize sanayi bölgesindeki firmalardan gelen kumaşlarla üretim yapılıyor. Kursiyerler 4 kursta günde 1000 battaniye ve 500 polar dikiyor.

BURSA

ELDİVEN ATKI, BERE DİKİLİYOR

- Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık ve Orhaneli’deki kadınlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere polar kumaştan eldiven, bere, atkı, battaniye ve kıyafet dikiyor.

NEVŞEHİR

PAKETLENEREKGÖNDERİLİYOR

- Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir Merkez ve İlçe Halk Eğitimi Merkezlerimizde depremzede vatandaşlarımız için kıyafet dikimi çalışmalarımız devam etmektedir. Eşofman, kaşkol, bere, eldiven, kışlık polar üst, battaniye gibi birçok ürün üretimi tamamlanınca paketlenerek afet bölgelerimize ulaştırılıyor” denildi.

KAYSERİ

1000 UYKU TULUMU

- Kayseri’de valilik himayesinde ve AFAD koordinesindeki çalışmalar Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi ve Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezinde yürütülüyor. Kayseri’de kaban, panço, eşofman, atkı ve berenin yanı sıra yaklaşık 1000 adet uyku tulumu üretildi.

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ALANYA

OYUNCAK BEBEK ÖRDÜLER

- Alanya’da Avsallar, Oba, Mahmutlar ve Güllerpınarı el sanatları merkezlerimizdeki kursiyerler, ihtiyaç sahibi depremzede çocuk ve kadınlar için atkı, bere, eldiven, patik, kazak, yelek, bebek battaniyesi, şal ve oyuncak bebekler örüyor. Bir grup kursiyer ise yine acil ihtiyaçlar arasında yer alan pijama ve eşofman takımları dikiyor.

KIRKLARELİ

NEVRESİMLER YOLA ÇIKTI

- Kırklareli’ndeki halk eğitim merkezlerinde ise kursiyerler tarafından battaniye, iç giyim, eşofman takımı, bere, şapka, eldiven ve şal takımı, bebek takımı, kazak, pantolon, pijama takımı polar takım, çocuk ve yetişkin sweatshirt’ün yanı sıra yastık, çarşaf ve yorgan kılıfından oluşan nevresim takımı da üretiliyor.

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KASTAMONU

MİNİKLER ÜŞÜMESİN

- Kastamonu’da Çatalzeytin, Doğanyurt, Bozkurt Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde “Minikler Üşümesin” projesi hayata geçirildi. Öğretmen, usta öğretici ve velilerle birlikte örülen atkı, bere, eldiven ve dikilen kıyafetler deprem bölgesindeki çocuklara gönderiliyor.

KONTEYNER, ÇADIR SEYYAR TUVALET

- Bölgeden gelen taleplere göre acil ihtiyaç listesini güncelleyen AFAD’ın yardımseverlerden beklediği listede şunlar var: Çadır, konteyner, seyyar WC ve banyo, mobil mutfak, elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun- kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, bot, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu-yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak-bardak-çatal-kaşık, tava, ketıl, çocuk-yetişkin bez, kadın pedi, hijyen seti, bot, süt, kavurma-barbunya-peynir konserve, kaşar-peynir-zeytin, çay-kahve, hazır gıda. Kuru gıda, erzak, mama, biberon, emzik.

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