Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi? Halis Serbest hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Halis Serbest merak edilen isimlerden biri oldu. Bergen filminin vizyona girmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Filmde, 'Acıların Kadını' olarak bilinen ve Adana Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatı beyaz perdeye taşındı. Önce yüzüne kezzap atılarak tek gözünü kaybeden Bergen, 14 Ağustos 1989'da Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak hayatını kaybetti. Peki, Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve yaşıyor mu? İşte, Halis Serbest ile ilgili ayrıntılı bilgiler....

HALİS SERBEST KİMDİR?

Adana’da yaşamına devam eden Halis Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen’den boşanmak istediğini dile getirir.

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.