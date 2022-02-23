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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme... Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

#Halil Falyalı#Mustafa Sönmez#Faysal Söylemez
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme... Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’daki şüphelilerin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Faysal Söylemez’in olayda kardeşinin adının geçtiğini ve kendisinin ilgisinin bulunmadığını, tetiği çektiği öne sürülen Mustafa Söylemez’in ise kendisini iyi hissetmediği için ifade vermediğini, sonrasında detaylı ifade vereceğini söylediği öğrenildi.

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Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağı kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler, Pazartesi günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklama, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından diğer şüpheliler Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Falyalı ile şoförünün öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheli ile serbest bırakılan 3 şüphelinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

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“DETAYLI BİR ŞEKİLDE İFADE VERECEĞİM”

Emniyet ve savcılık aşamasında susma hakkını kullandığını söyleyen Mustafa Söylemez, “12 gündür gözaltındayım. Yoğun bir baskıya, işkenceye ve yenmeyecek yemeklere maruz kaldım. Kendimi ifade verecek kadar iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifade vereceğim” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜT KURARAK NE YAPMIŞIM”

Olayla ilgilisinin olmadığını söyleyen Faysal Söylemez, “Herhangi bir örgüt kurmuş değilim. Olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polisler beni ifadeyi çağırdı, üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Örgüt kurarak ne yapmışım, bir menfaat mi elde etmişim, evimde suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam, böyle bir şeyim yoktur” ifadelerini kullandı.

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Görüntülerdeki kişinin kendisini olmadığını söyleyen Ender Yıldız, herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Savunma yapan diğer şüpheliler de, Falyalı ile şoförünün öldürülmesiyle ilgilerinin bulunmadıklarını söyleyerek, suçlamaları reddetti.

MUSTAFA SÖYLEMEZ’İN TETİĞİ ÇEKTİĞİ BELİRTİLDİ

Hakimlik karar tutanağında, cinayete iştirak eden ve KKTC’de tutuklu bulunan Veysel Sare ile Musa Çiçek’in ifadeleri doğrultusunda Mustafa Söylemez’in eylemi aylar öncesinde planladığını ve uzun namlulu silah kullanarak eylemi gerçekleştiren iki kişiden biri olduğunu gösteren ve kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut deliller olduğu kaydedildi.

FALYALI’NIN ÇALIŞANININ UÇUŞ BİLGİLERİ FAYSAL SÖYLEMEZ’İN TELEFONUNDAN ÇIKTI

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Kararda, Faysal Söylemez ile Abdurrahim Çelik, Ömer Tunç, Cengiz Şener, Musa Çiçek, Yusuf Çiçek, Veysel Sare, Cemil Önal’ın çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgilerinin olduğu, bu sinyallerin ise Söylemezler Hukuk Bürosu’na yakın mesafede bulunduğu aktarıldı. Faysal Söylemez’in telefonunda imaj incelemesinin yapıldığının belirtildiği kararda, Halil Falyalı’nın eşinin beyanı doğrultusunda Falyalı’nın yanında çalıştığı öğrenilen Cemil Önal’ın uçuş bilgilerinin Söylemez’in telefonunda bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen madde doğrultusunda, Türk vatandaşı olmaları sebebiyle KKTC’ye gönderilmeyerek, Türkiye’de yargılanacakları öğrenilmişti.

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#Halil Falyalı#Mustafa Sönmez#Faysal Söylemez

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