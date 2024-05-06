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Haliç’te kürek şenliği

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#Haliç#Rowing Cup Uluslararası Kürek Yarışları#İmamoğlu
Haliç’te kürek şenliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Rowing Cup Uluslararası Kürek Yarışları’na ev sahipliği yaptı.

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İki gün boyunca süren yarışmalarda izleyiciler ve sporcular büyük heyecan yaşarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir süre yarışları izleyip, Open 27 Plus kadınlar kategorisinde şampiyon olan Kocaeli Sümerspor Kürek Takımı’na ödülünü verdi. Her kategoride şampiyon olan takımlar madalya ve 30’ar bin lira para ödülü aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de katıldığı ödül töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Geçen ayın şampiyonu” anonsuyla sahneye çıktı.

AVRUPA OYUNLARI İMZASI

İmamoğlu, temennilerinin kürek sporunda kulüplerin sayısını artırıp Olimpiyat ve dünya şampiyonları yetiştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Olimpiyata İstanbul’un, Olimpiyat oyunlarının da İstanbul’da olimpiyat yapmaya ihtiyacı var. Bu ay Roma ve Bükreş’te dünyanın bütün olimpiyat komitelerinin bulunduğu bir ortamda sunum yapıp, İstanbul’da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları için imzaları atacağız” dedi. 

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#Haliç#Rowing Cup Uluslararası Kürek Yarışları#İmamoğlu

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