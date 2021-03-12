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Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Haliç'te daha önce iki kişiyi kurtarmıştı, bu kez de köpeği kurtardı

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Haliç'te daha önce iki kişiyi kurtarmıştı, bu kez de köpeği kurtardı

İstanbul Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı. 

Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu, iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.

Haliçte daha önce iki kişiyi kurtarmıştı, bu kez de köpeği kurtardı

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