Haliç'te daha önce iki kişiyi kurtarmıştı, bu kez de köpeği kurtardı

Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu, iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

3 CAN KURTARDI

Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.

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