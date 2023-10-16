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Haliç Metro Köprüsü’nden denize düştü! Korku dolu anlar kamerada

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#Haliç#Metro#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 11:43

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek denize düştü. Dakikalarca baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

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Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelene olayda Fatma B., metroya doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra korkulukların yanında duran Fatma B. henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten denize düşen kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düştü Korku dolu anlar kamerada

 

YÜREKLER AĞZA GELDİ

O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı. Dakikalar süren çalışma sonrasında kadın denizden alınarak tekneye konuldu. Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haliç Metro Köprüsü’nden denize düştü Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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#Haliç#Metro#Köprü

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