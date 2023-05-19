Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Haliç Köprüsü#Yangın#Kaza
Haliç Köprüsünde kaza yapan otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:31

Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Ardından bariyerlere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikameti Haliç Köprüsü'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen 34 DES 876 plakalı Kadir Uygur hakimiyetindeki otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan 34 DGB 479 plakalı İbrahim Türk kontrolündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Kadir Uygur’a ilk müdahale kaza yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Uygur, hastaneye kaldırıldı. 

Haberin Devamı

Kazayı gören başka bir otomobilin sürücü Tahsin Kaya, “Haliç Edirne yönünde gidiyorum. Bu siyah araçtaki arkadaş, sağa sola yalpalayarak gidiyor. Bariyerlere vurdu vuracak önümde. Dörtlüleri yaktım frenledim, arkadaki araçları durdurdum. Daha fazla araç kazaya karışmasın diye çünkü vurdu vuracak. Beyaz araca vurdu daha sonra çelik halatlara vurdu. O şekilde kazaya sebebiyet verdi.” dedi.

Haliç Köprüsünde kaza yapan otomobil alev alev yandı



ARAÇLAR KÖPRÜDE TERS YÖNDE İLERLEDİ

Kaza da alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sebebiyle oluşan trafikten kaçmak için bazı sürücüler ters yönde ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından büyük bir kısmı yanan otomobil kaldırılarak köprü tekrardan araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haliç Köprüsü#Yangın#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji