Halı sahada kahreden ölüm: Maç sırasında kalp krizi geçirdi

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Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.