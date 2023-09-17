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Halı sahada kahreden ölüm: Maç sırasında kalp krizi geçirdi

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#Halı Saha#Kalp Krizi#Kocaeli
Halı sahada kahreden ölüm: Maç sırasında kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 12:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Halı sahada kahreden ölüm: Maç sırasında kalp krizi geçirdi

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#Halı Saha#Kalp Krizi#Kocaeli

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