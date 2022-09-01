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Halı saha maçında ateş açtı, ortalık karıştı

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#Tekirdağ#Halı Saha#Kurusıkı Tabanca
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 16:32

Tekirdağ'da izleyici Y.K., kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken Y.K., rakip takım futbolcuları tarafından darbedildi.

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Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi. Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı.

Halı saha maçında ateş açtı, ortalık karıştı

Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darbetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti.

Halı saha maçında ateş açtı, ortalık karıştı

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Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Halı saha maçında ateş açtı, ortalık karıştı

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#Tekirdağ#Halı Saha#Kurusıkı Tabanca

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