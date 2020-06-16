Halef ne demek? Halef nedir? Halef TDK kelime anlamı

Halef kelimesi için TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Birinin ardından gelmek suretiyle onun makamına yerleşen, selef karşıtı ya da ardıl’ şeklinde ifade edilmektedir.

Halef Ne Demek?

Halef kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede yerleşik olarak çok uzun yıllardan bu yana kullanılan ve günümüzde hala değerlendirilen kelimelerden biridir. Anlam açısından ise Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘Bir kişinin ardından gelerek onun makamına geçen’ biçiminde anlatılmaktadır. Aynı zamanda ‘Selef karşıtı’ ya da ‘Ardıl’ olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Her ne kadar gündelik yaşamda çok yaygın kullanılmasa bile özellikle edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda değerlendirilen bir kelimedir.

Halef Nedir?

Bir nevi makamı devralma olarak da bilinen Halef, özellikle eski dönemlerdeki devletlerde çok sık karşılaşılan bir durum olarak öne çıkıyor. Günümüzde ise Cumhuriyet yapısı içerisinde yer almayan bir terimdir.

Özellikle herhangi bir makam için aday olan ve bu makamı geçecek kesin kişiler adına dile getirilen bir sözcüktür. Pek çok tarihi kitapta ve yazılı kaynakta sıkça karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda amaca uygun olarak gündelik yaşamda Türkçede bu kelimeyi değerlendirme şansını ele alabilirsiniz.