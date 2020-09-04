Haklarında hapis cezası bulunan cezaevi firarileri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik kent merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan, 10 ayrı dosyadan hakkında 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.Ö, konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. ve hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

