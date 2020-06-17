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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Hakkınızda FETÖ’den soruşturma var’ deyip dolandırdılar

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
‘Hakkınızda FETÖ’den soruşturma var’ deyip dolandırdılar
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Telefon dolandırıcıları ulaştıkları kişileri “FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor” diyerek dolandırdı. Dolandırıcılar para ve altınları ‘Ayasofya’ parolası ve ‘Fetih1453’ işaretiyle aldı.

Ankara Emniyeti Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliklerinin belirlenmesi için dolandırıcıların telefondaki ses izleri incelendi. Ses kriminolojisi teknikleri ile ses izinden şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda kiraladıkları evin bir odasını ‘çağrı merkezi’ne benzer bir şekilde dizayn ederek buradan vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar H.C., A.A. ve İ.B. gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin telefonla ulaştıkları kişileri “FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor” diyerek korkuttukları, “Seri numaraları alınması için de paralarınızı bize teslim etmeniz gerek” dedikleri öğrenildi. Belirlenen adreslere paraları getirmeleri, parayı teslim etmeden önce de “Ayasofya” parolası ve “Fetih1453” işaretini sormaları, sözde parolalara doğru yanıt veren şebeke üyelerine parayı teslim etmeleri istendiği kaydedildi. Tele-dolandırıcıların bu yöntemle 1 milyon lira aldıkları belirtildi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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